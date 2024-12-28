В Германии заявили, что вопрос о военных на Украине нужно согласовать с Россией

Кандидат в канцлеры Мерц: отправку военных ФРГ на Украину стоит согласовать с РФ

Отправку немецких военных в рамках урегулирования на Украине необходимо будет согласовать с Россией. Об этом в интервью агентству DPA заявил глава немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

«Когда дело дойдет до заключения мира и если Украине потребуются гарантии безопасности, то это можно было бы обсудить при условии наличия безоговорочного мандата со стороны граждан», — подчеркнул он, говоря об обсуждаемой идее направить немецких миротворцев на Украину (цитата по ТАСС).

По словам Мерца, соответствующие намерения должны быть согласованы с Россией. Кроме того, политик считает, что Берлин не должен становиться полноценной стороной конфликта.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-Online заявлял, что сообщил президенту России Владимиру Путину о неизменной поддержке Украины со стороны ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.