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Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа

The Sunday Times: Стармер попытается убедить Трампа поставлять оружие Украине
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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Киеву. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, визит Стармера в американскую столицу запланирован на конец января или на начало февраля. Помимо конфликта на Украине, глава британского правительства планирует обсудить с американским лидером отношения с Китайской народной республикой.

The Sunday Times также пишет, что британский премьер не поддерживает введение тарифов против Пекина, при этом Стармер разделяет мнение избранного президента США о том, что Китай представляет вызов для национальной безопасности как Великобритании, так и Соединенных Штатов.

До этого главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что с приходом в Белый дом избранного президента США ожидается довольно значительное повышение тарифов, которое редко бывает не взаимным.

19 декабря верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что в случае торговой войны между ЕС и США «громче всего будет смеяться Китай».

Ранее россияне стали использовать Китай в качестве транзитного хаба.

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