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Россияне стали использовать Китай в качестве транзитного хаба

АТОР: Китай стал для россиян новым транзитным хабом в 2024 году

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что в 2024 году россияне стали использовать Китай в качестве нового транзитного хаба.

По словам Мурадяна, Китай можно назвать открытием года, направление выросло на сотни процентов. Эксперт связывает это с существенным расширением авиасообщения.

«Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых (совмещение поездок по работе и отпуска. — «Газета.Ru»)», — поделился Мурадян.

Он добавил, что китайские переводчики не облетают российское воздушное пространство, из-за чего предлагают более выгодные тарифы, чем у конкурентов.

До этого газета Politico писала, что авиакомпании из Евросоюза вынуждены тратить больше времени и средств на свою деятельность из-за закрытия Россией воздушного пространства.

Ранее в АТОР назвали последствия отмены системы «все включено» в Турции.

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