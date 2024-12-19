Глава евродипломатии раскрыла, в каком случае «будет громко смеяться Китай»

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами «громче всего будет смеяться Китай». Ее слова передает «Европейская правда».

Она подчеркнула, что в торговой войне не может быть победителей, поэтому необходимо быть осторожными в этом вопросе.

«Если вы смотрите на Китай, то мы должны держаться вместе. Я имею в виду Европу и Соединенные Штаты. Если у нас будет торговая война между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, то кто будет смеяться? Громко смеяться будет Китай», – подытожила она.

До этого газета Financial Times со ссылкой на вице-председателя Европейской комиссии по процветанию и промышленной стратегии Стефана Сежурне писала, что Европе необходимо перейти к стратегии «Европа прежде всего», чтобы исключить ущерб от потенциальной торговой войны с Соединенными Штатами. Он добавил, что Европа также должна обратить внимание на собственные усилия по продвижению товаров на рынки всего мира.

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