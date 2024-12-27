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Эксперт предрек «тарифный армагеддон» при Трампе

Экономист Табах: Трамп может устроить ограниченную тарифную войну
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Cheney Orr/Reuters

С приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа ожидается довольно значительное повышение тарифов, которое редко бывает не взаимным. Такой прогноз в эфире Tsargrad.tv дал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, новый американский лидер может устроить ограниченную торговую войну, которая приведет к падению цен на экспортные товары, но за пределами нефтегазовой сферы.

«Это может не зацепить нефтянку, потому что там своя динамика. Но это с высокой долей вероятности зацепит все остальное. Знающие люди иногда вспоминают 1930 год, американский таможенный тариф, который резко усилил и закрутил воронку Великой депрессии», — сказал Табах.

Несмотря на то, что Великая депрессия хорошо изучена, есть риск того, что со стороны экспорта могут возникнуть проблемы, которые ударят в том числе по российским поставщикам, добавил эксперт.

20 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в мировой экономике возросли риски торговых войн.

19 декабря верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что в случае торговой войны между Евросоюзом и Соединенными Штатами «громче всего будет смеяться Китай». Она подчеркнула, что в торговой войне не может быть победителей, поэтому необходимо быть осторожными в этом вопросе.

Ранее эксперт предрек Европе серьезный экономический кризис.

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