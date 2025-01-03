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Американские войска создают новую военную базу на севере Сирии

Вооруженные силы США создают военную базу в районе Айн-эль-Араб на севере Сирии
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Khalid Mohammed/AP

В районе сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) на восточном берегу Евфрата создается новая военная база США и западной коалиции. Об этом сообщили источники из курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) телеканалу Al Hadath.

Согласно их информации, с конца декабря прошлого года через контрольный пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе в этот регион было доставлено около 300 грузовиков, нагруженных цементными блоками, электрогенераторами, топливными цистернами и боеприпасами. В среду в район также поступила колонна из 50 грузовиков с военной техникой, сборными конструкциями и бульдозерами.

На прошлой неделе пресс-бюро Службы внешней разведки России рассказало, что Соединенные Штаты планируют под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) в будущем оккупировать нефтеносные районы Сирии.

В СВР напомнили, что в ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии районы страны на северо-востоке, за рекой Евфрат, отошли под контроль курдов из «Сирийских демократических сил», которых поддерживают в Вашингтоне.

Ранее в США заявили о страхе повторения в Сирии сценария конфликта в Афганистане.

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