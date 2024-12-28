Соединенные Штаты боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и хотят избежать похожей ситуации. Об этом пишет газета The New York Times.

«Взаимодействуя с повстанческой группировкой, которая сейчас контролирует Сирию, американские власти помнят о болезненном эпизоде ​​недавней внешней политики США, последствия которого продолжают ощущаться: захвате Афганистана талибами» (организация запрещена в России), — говорится в статье.

По данным NYT, на прошлой неделе три американских представителя встречались с лидерами исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Дамаске. В ходе переговоров США хотели убедить группировку «управлять страной инклюзивной и умеренной рукой», добавили журналисты.

Чиновники отметили, что таким образом американские власти хотят не допустить насилия и хаоса в Сирии, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и усилить антиамериканские террористические группировки.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что уходящая администрация президента США Джо Байдена и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада не хотят допустить стабилизации ситуации в арабской республике. По данным СВР РФ, в более широком плане Вашингтон и Лондон ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.

Ранее свергнувшая Асада группировка провела в Дамаске военный парад.