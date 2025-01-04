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Польский пленный рассказал, что за ВСУ воюет «сборная мира» из наемников

Польский пленный рассказал о сборной мира из наемников, воюющих за ВСУ
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В боевых действиях на стороне Украины участвуют наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и других стран. Об этом рассказал польский наемник в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что в его группе командиром был выходец из Хорватии, а также служили военные из Польши, Германии, США и Тайваня.

«Это настоящая сборная со всего мира», — отметил он, добавив, что встречал и других зарубежных бойцов.

Наемника из Польши, принимавшего участие в конфликте, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.

4 января стало известно, что наемники из Польши работают полицейскими в подконтрольном властям Украины Херсоне из-за дефицита местных кадров. По словам представителей подполья, после новогоднего затишья иностранцы снова вернулись в Херсон.

Кроме того, в субботу военнопленный Евгений Набока рассказал, что большинство раненых иностранных наемников, которые сражались на стороне Украины, после лечения возвращались домой.

Ранее житель Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе.

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