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В подполье сообщили о работающих в полиции Херсона наемниках

В подполье заявили, что польские наемники работают в полиции Херсона
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РИА «Новости»

Наемники из Польши работают полицейскими в подконтрольном властям Украины Херсоне из-за дефицита местных кадров. Об этом сообщили в Telegram-канале партизанской организации «Херсонское сопротивление».

По словам представителей подполья, после новогоднего затишья иностранцы снова вернулись в Херсон.

«К примеру, недавно их видели возле Комсомольского РОВД, а у одного из наших знакомых заявление в полиции принимал поляк на месте украинского полицейского. Вообще, Зеленский дал столько прав гражданам Польши, что они фактически тихо оккупируют нашу страну, занимая посты в силовых структурах», — сказано в сообщении.

В организации заявили, что в городе все чаще можно встретить иностранцев, которые также говорят на испанском и французском языках.

Там также отметили, что сейчас представители стран НАТО фактически осуществляют «ползучую колонизацию» Украины.

«Об этом мало говорят, но мы видим реальное присутствие иностранцев в Херсоне, да и знакомые по всей Украине сообщают о том же», — добавили представители сопротивления.

2 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти проводят депортацию населения из оккупированной правобережной части региона.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.

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