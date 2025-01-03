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Житель Часового Яра рассказал о польских наемниках в городе

Житель Часового Яра Дорош: в промзоне города остаются наемники из Польши
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Omar Marques/Reuters

Польские наемники остаются в промышленной зоне Часового Яра в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости местный житель Валерий Дорош.

«Я полагаю, что они все еще там, и в основном это поляки, которые, скорее всего, находятся на комбинате. Это 24-я ОМБр. Там, похоже, одни только польские наемники», — отметил он.

По его словам, в местных группах на «Часовом Яре» польские наемники регулярно размещают сообщения с просьбой к киевским властям организовать их вывод.

«Они просят о помощи, чтобы выбраться, и оставляют записи на бумаге, причем пишут на украинском. Когда они снимают видео о том, как их обстреливают на комбинате, то общаются между собой на польском языке», — добавил Дорош.

Он также предоставил видео, на котором запечатлены военнослужащие с украинскими знаками отличия, а также слышна иностранная речь.

3 января агентство ТАСС со ссылкой на представителей подпольной организации «Дозор» сообщило, что иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе.

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.

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