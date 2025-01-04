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В России допустили применение «Орешника» в ответ на атаки со стороны ВСУ

Военный эксперт Дандыкин допустил применение «Орешника» в ответ на атаки ATACMS
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John Hamilton/AP

Россия может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения целей в Киеве. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд».

Он подчеркнул, что Россия постоянно реагирует на ракетные атаки с украинской территории, и указал на возможность применения ракет «Орешник» и «Искандер» в будущих операциях.

По словам Дандыкина, комплекс «Искандер» способен эффективно нацеливаться на объекты в украинской столице.

«Я думаю, в ближайшее время должны произойти какие-то события. Хотя сейчас много говорят о том, что Украина готовится к наступлению, в этом нет оснований для оптимизма», — отметил он.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский словарь упомянул ракету «Орешник».

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