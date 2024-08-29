Малые ракетные корабли РФ новых серий получат больше оружия

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Следующие серии — это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом», — сказал он.

По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий.

Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

До этого директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения будет построена для Военно-морского флота (ВМФ) РФ к 2040 году. По его словам, это будет корабль, который заменит современные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проектов 955 и 955А.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок.