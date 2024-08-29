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Малые ракетные корабли РФ новых серий получат больше оружия

«Ак Барс»: малые ракетные корабли РФ новых серий получат больше оружия

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Следующие серии — это будут совершенно другие корабли с совершенно другим обликом», — сказал он.

По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий.

Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

До этого директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) пятого поколения будет построена для Военно-морского флота (ВМФ) РФ к 2040 году. По его словам, это будет корабль, который заменит современные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проектов 955 и 955А.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок.

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