Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ударил по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России, передает ТАСС.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве сегодня рассказали, что тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Уточняется, что бойцы обнаружили вражеский опорный пункт в лесополосе. После выявления места дислокации противника был нанесен удар по его позициям.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о «мясном штурме» под Курском.