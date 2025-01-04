Тульские десантники с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С» подавили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульских десантников продолжают наносить удары по огневым позициям, живой силе и боевой технике ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бойцы обнаружили вражеский опорный пункт в лесополосе. После выявления места дислокации противника был нанесен удар по его позициям.

Российские войска продолжают выдавливать противника из Курской области. За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 225 солдат.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин.

Всего же с момента вторжения в российский регион, которое началось в августе 2024 года, противник потерял более 47 тысяч военнослужащих. Соответствующие данные представили в российском военном ведомстве.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.