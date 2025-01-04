Пленный ВСУ Исинбаев: под предлогом ротации солдат бросили на штурм под Курск

Военнопленный ВСУ Кирилл Исинбаев рассказал, что под предлогом ротации их бросили в «мясной штурм» под Курском. Его слова передает РИА Новости.

По словам пленного, его подразделение отправили сменить сослуживцев на позициях.

«Это первый мой выход, и нас кинули. Нам не сказали, куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России», — поделился Исинбаев.

Он добавил, что попал в плен в приграничном районе Курской области.

До этого пленный польский наемник рассказал, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

По его словам, речь идет о наемниках из США, Бразилии, Хорватии, Колумбии, Германии и других стран. В местных группах на «Часовом Яре» польские наемники регулярно размещают сообщения с просьбой к киевским властям организовать их вывод.

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.