Пленный ВСУ рассказал о «мясном штурме» под Курском

Военнопленный ВСУ Кирилл Исинбаев рассказал, что под предлогом ротации их бросили в «мясной штурм» под Курском. Его слова передает РИА Новости.
По словам пленного, его подразделение отправили сменить сослуживцев на позициях.
«Это первый мой выход, и нас кинули. Нам не сказали, куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России», — поделился Исинбаев.
Он добавил, что попал в плен в приграничном районе Курской области.
До этого пленный польский наемник рассказал, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.
По его словам, речь идет о наемниках из США, Бразилии, Хорватии, Колумбии, Германии и других стран. В местных группах на «Часовом Яре» польские наемники регулярно размещают сообщения с просьбой к киевским властям организовать их вывод.
Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.