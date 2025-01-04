Минобороны сообщило о поражении личного состава и техники в курском приграничье

Группировка войск «Север» ВС России в ходе наступательных действий поразила бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, речь идет о формированиях тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригадах территориальной обороны и центра ССО «Юг» ВСУ. Им нанесли поражение в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

В Минобороны также заявили, что артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили личный состав и технику ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное, Свердликово, Кроме того, они нанесли поражение противнику в Басовке, Беловодах, Водолагах, Дружбе, Журавке, Марчихине Буде и Юнаковке в Сумской области Украины.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.