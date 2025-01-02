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Российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова

ТАСС: ВС РФ фактически зачистили группировку ВСУ к югу от Курахова
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от населенного пункта Курахово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что речь идет о территории от Успеновки до села Янтарное и окрестностей.

«В огневом мешке от Успеновки до Янтарного и окрестных территорий фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления», — поделился источник агентства.

Он добавил, что оставшиеся силы ВСУ уничтожаются с помощью артиллерии, ведется штурм населенного пункта Дачное.

До этого РИА Новости сообщало, что всю новогоднюю ночь шла зачистка кураховской промзоны, освобожденной 31 декабря в 16:30.

Курахово — город в западной части ДНР в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска. Это самый большой город в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара дольше всего. Взятие Курахово даст российским войскам возможность продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Ранее в США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ.

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