ВС РФ начали зачистку промзоны в Курахово

Вооруженные силы России начали зачистку от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне в Курахово в западной части Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Наши бойцы начали зачистку промзоны города от разрозненных групп...» — сказал он.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от населенного пункта Курахово. Отмечается, что речь идет о территории от Успеновки до села Янтарное и окрестностей. До этого РИА Новости сообщало, что всю новогоднюю ночь шла зачистка кураховской промзоны, освобожденной 31 декабря в 16:30.

Ранее в США оценили важность взятия Курахово силами ВС РФ.