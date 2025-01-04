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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — заявил Развожаев.

Отмечается, что в городе приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

1 декабря проезд по Крымскому мосту перекрывали дважды.

31 декабря Развожаев сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По его словам, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

27 ноября Вооруженные силы Украины выпустили в сторону аэродрома Бельбек в Севастополе 40 БПЛА, ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Развожаев сообщил об обнаружении частей беспилотника в Севастополе.

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