МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 225 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Также российские военные отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Кроме того, силы РФ при содействии оперативно-тактических и боевых самолетов, огня артиллерии поразили военнослужащих и технику ВСУ в районах 19 населенных пунктов Сумской области Украины.



За сутки украинская армия потеряла до 225 бойцов, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.



Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 47 265 военнослужащих, 263 танка, 204 боевых машин пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 боевых бронированных машин, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.