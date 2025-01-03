Кот сбил украинский беспилотник в ДНР

Кот сбил украинский дрон, летящий в сторону поселка в ДНР

Кот перехватил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону поселка в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания «Украина.ру».

Оператор дрона пытался пролететь мимо пушистого защитника, но тот проявил бдительность. В результате попытка нанести удар обернулась провалом для украинского беспилотника.

19 декабря военкор Григорий Кубатьян рассказал, каких питомцев держат российские военнослужащие в зоне СВО. По его словам, чаще всего встречаются кошки и собаки, причем животные порой прибиваются к солдатам, оставшись без хозяев.

Животные ловят мышей, совершающих набеги на блиндажи и окопы, иногда даже помогают военным выполнять боевые задачи. Бывает, что их держат просто для радости, поделился журналист.

В одном из подразделений танкистов на Донецком направлении репортер даже обнаружил перепелок. Возникло предположение, что птиц держат для пропитания, однако оказалось, что они — подопечные живого уголка, который устроили бойцы.

Ранее сообщалось, что войска РФ стали использовать собак для борьбы с дронами.