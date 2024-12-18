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Герасимов раскрыл число взятых под контроль ВС РФ населенных пунктов в 2024 году

Герасимов заявил об освобождении более 190 населенных пунктов в 2024 году

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль более 190 населенных пунктов в 2024 году. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

«Освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4 500 кв. км территории», — сказал Герасимов.

Он отметил, что ВС России за время спецоперации накопили большой опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск. Герасимов добавил, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты».

Также начальник Генштаба ВС РФ выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область с целью создать медийный эффект для своих западных союзников, но в настоящее время продвижение солдат ВСУ остановлено российскими войсками. Он добавил, что потери украинской армии с начала военного конфликта составили около миллиона человек.

Ранее в Генштабе обвинили США в участии в конфликте против РФ.

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