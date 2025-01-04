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ВСУ предпринимают попытки атаковать Воронеж

Shot: ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж
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Efrem Lukatsky/AP

Украинская армия второй день подряд пытается атаковать Воронеж, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, местные жители сообщают о звуках взрывов.

«Предварительно, система ПВО уничтожает украинские беспилотники на подлете к городу», — говорится в сообщении.

Накануне на одном из предприятий под Воронежем произошло возгорание из-за обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По словам губернатора региона Александра Гусева, атаковавшие беспилотники подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого Гусев сообщал, что над Воронежем был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Дрон ликвидировали с помощью дежурных сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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