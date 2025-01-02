Над Воронежем сбили беспилотник

Над Воронежем сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Над Воронежем обнаружен и уничтожен еще один БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:42 по московскому времени.

Дрон ликвидировали с помощью дежурных силами противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, отметил Гусев. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.

«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — добавил губернатор.

Накануне вечером Гусев сообщал, что в пригороде Воронежа и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько дронов. По его данным, никто не пострадал. Кроме того, два дрона сбили над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.