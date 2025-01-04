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Экс-разведчик Риттер предостерег США от обучения украинских солдат

Риттер: обученные в США украинцы могут угрожать американской безопасности
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Evgeniy Maloletka/AP

Прошедшие подготовку в США солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут угрожать внутренней безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью YouТube-каналу DDGeopolitics выразил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.

«Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», — сказал он.

Риттер предположил, что власти Киева потенциально могут использовать обученных в США украинских солдат для подрыва американской нацбезопасности, в случае если их не будет устраивать политика Вашингтона.

До этого главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов сообщил, что элитная 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. По его словам, формирование с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.

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