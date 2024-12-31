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В Брянской области сбили 19 беспилотников

Богомаз: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ в Брянской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников, пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены», — написал он.

Губернатор поблагодарил военных, выполняющих задачи «по защите Брянской области и всей России».

Утром 31 декабря врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ростовом-на-Дону. В результате этого никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ночью 31 декабря украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области, после чего там начался пожар.

В эту же ночь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские войска отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.

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