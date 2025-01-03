В Брянской области уничтожили девятый за час беспилотник

Силы ПВО сбили в Брянской области девятый за час беспилотник

В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что бойцы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Богомаз выразил благодарность российским военнослужащим.

Таким образом, менее чем за час в Брянской области было сбито девять украинских дронов.

3 января временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над регионом ночью сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.