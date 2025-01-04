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Реактивный дрон сбили над Брянской областью

Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона над Брянской областью
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Министерство обороны РФ

В небе над Брянской областью сбили реактивный беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:06 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, подчеркнул Богомаз. Сейчас на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Накануне Богомаз сообщал, что ночью 3 января над Брянской областью за час уничтожили девять беспилотников самолетного типа ВСУ. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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