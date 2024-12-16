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Путин рассказал о серийном выпуске «Орешника»

Путин сообщил, что серийное производство «Орешника» начнется в ближайшее время

Серийный выпуск российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» начнется в ближайшее время. Об этом на коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит Telegram-канал «Смотри».

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. Это, безусловно, будет сделано», — заявил он.

По словам российского лидера, страна уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил, а также наращиванию боевого потенциала.

В ходе этого же заседания глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году нужно масштабировать производство «Орешника».

До этого газета Financial Times писала, что в США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшие дни. По его словам, американские власти рассматривают этот шаг в качестве средства запугивания как украинских властей, так и их партнеров.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Ранее в РФ заявили о необходимости послать США еще один сигнал «Орешником».

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