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ВСУ потеряли свыше 500 человек в зоне ответственности российской группировки войск «Запад»

ТАСС: бойцы группировки войск «Запад» уничтожили свыше 500 военных ВСУ за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженных сил России украинская армия потеряла за сутки до 555 человек. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в беседе с ТАСС.

«Потери противника составили до 555 военнослужащих», — отметил он.

Кроме того, украинская армия лишилась орудия М119, гаубицы FH-70, боевой бронированной машины «Козак» и пикапа, продолжил Бигма. Также российские бойцы уничтожили склад с боеприпасами и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Бигма добавил, что группировка войск «Запад» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ за сутки.

Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что на Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности Вооруженных сил Украины. В связи с этим действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом стремится не допустить сценария развала ВСУ и обороны ни на одном из фронтов, направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке.

1 января сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины к концу третьего года вооруженного конфликта превысили один миллион солдат и офицеров. По данным ТАСС, в 2022 году ВСУ потеряли около 118,5 тыс. военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тыс. солдат и офицеров. В эти цифры входят как безвозвратные потери, так и санитарные, уточнило агентство.

Ранее элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт.

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