ТАСС: потери ВСУ убитыми и ранеными превысили один миллион солдат и офицеров

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) убитыми и ранеными к концу третьего года вооруженного конфликта превысили один миллион солдат и офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Министерства обороны России.

«В 2024 году, согласно опубликованной российским военным ведомством информации в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, Киев потерял более 595 тыс. человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — сообщает агентство.

ТАСС уточнило, что в 2022 году ВСУ потеряли около 118,5 тыс. военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тыс. солдат и офицеров. В эти цифры входят как безвозвратные потери (убитые и тяжелораненые, непригодные для возвращения в строй), так и санитарные потери (те раненые, которые имеют потенциал к возвращению в строй) украинской армии.

Недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что безвозвратные потери украинской армии с начала проведения спецоперации составили 365 тыс. человек.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.