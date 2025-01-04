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В Британии раскрыли, к чему готовит Украину Зеленский

Аналитик Меркурис: Зеленский готовит Украину к снижению возраста мобилизации
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовит население страны к снижению возраста мобилизации до 18 лет. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Сейчас Зеленский готовит почву для того, чтобы подписать соответствующий указ, отметил Меркурис. На это, в частности, указывает признание президента Украины в том, что армия страны находится в тяжелом положении, подчеркнул аналитик.

«Он (указ. — «Газета.Ru») будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации Дональда Трампа (избранного президента США. — «Газета.Ru»)», — отметил Меркурис.

Такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, резюмировал он.

Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что на днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в СВР России рассказали, что на Западе ожидают обвала обороны украинской армии на одном из направлений и давно заметили снижение боеспособности Вооруженных сил Украины. В связи с этим действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом стремится не допустить сценария развала ВСУ и обороны ни на одном из фронтов, направляя последние военные транши и поставки украинской армии в экстренном порядке.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.

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