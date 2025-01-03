Ракетную опасность объявили в двух регионах России

В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

На территории двух российских регионов — Курской и Белгородской областей — объявили ракетную опасность. Об этом сообщают местные власти в социальных сетях.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении регионального оперативного штаба, опубликованном в Telegram-канале в 23:37 по московскому времени.

Пятью минутами ранее о ракетной опасности жителей Белгородской области предупредил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

2 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области. В результате атаки повреждения получили исключительно мирные гражданские объекты, отмечал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Это, в частности, школы, аптеки, магазин продуктов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ села Ивановское. По данным ведомства, в результате ракетной атаки один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что на Украине заканчиваются запасы западных ракет.