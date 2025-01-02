СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ курского села

СК: один человек ранен при обстреле села Ивановское, возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины села Ивановское в Курской области. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате ракетной атаки один человек получил ранение. Объектам гражданской инфраструктуры нанесены существенные повреждения.

СК добавил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению.

О том, что ВСУ ударили по курскому селу в Рыльском районе, сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре.

Кроме того, случился незначительный обрыв одного участка газовой трубы, сейчас ее ремонтируют. Газоснабжение в домах жителей восстановлено.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.