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На Украине заканчиваются запасы западных ракет

NYT: на Украине заканчиваются запасы западных дальнобойных ракет
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Efrem Lukatsky/AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются запасы западных дальнобойных ракет, их число ограничено. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, США передали малое количество дальнобойных ракет, их число исчисляется «десятками штук». Также мало осталось британских Storm Shadow. Также источники отметили, что ВСУ не могли рассчитывать на поставки новых ATACMS, так как США отправили их на Ближний Восток и в Азию.

Издание пишет, что разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ не стало для Украины панацеей.

Также чиновники из США заявили, что украинская сторона могла бы использовать ракеты ATACMS более осмотрительно. Также отмечается, что у Украины заканчивается время на использование таких ракет, поскольку избранный американский лидер Дональд Трамп заявлял, что разрешение США на удары вглубь территории РФ было «большой ошибкой».

Ранее сообщалось, что российские военные сбили все ракеты ATACMS, запущенные по предприятию в Ростовской области со стороны Украины.

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