Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, пострадали исключительно мирные гражданские объекты. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре. В одном жилом доме, по предварительным данным, выбиты окна.

При этом на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился, отметил врио губернатора.

«Кроме того, произошел незначительный обрыв одного участка газовой трубы. Газовики уже приступили к ее ремонту, обещают закончить работу в течение нескольких часов», — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что газоснабжение в домах жителей восстановлено.

2 января сообщалось, что четверых украинских военнослужащих обвиняют в совершении терактов в селе Снагость Курской области. Речь идет о военных из 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады. Сейчас они содержатся в месте нахождения военнопленных.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.