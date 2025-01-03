На Украине военный назвал Зеленского клоуном и обвинил его в проблемах страны

Украинский военный в споре с женщиной заявил, что в стране проблемы из-за «клоуна», победившего на выборах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Если бы не выбрали клоуна… Я уверен, что вы его выбирали», — сказал мужчина, обращаясь к местной жительнице.

Она в ответ заверила, что «не голосовала за него». Речь, вероятно, о президенте Украины Владимире Зеленском, который раньше был комиком.

В украинских пабликах пишут, что инцидент произошел в Фастовском районе Киевской области во время проведения уличной мобилизации.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский воспринимает ненависть граждан к своей персоне как эффект от своего актерского таланта. По его словам, глава государства работает с эмоцией, а у нее нет знака плюс или минус.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский стал самым ненавидимым человеком в стране, и слово «самый» здесь ключевое. Он считает, что украинский лидер просто сменил амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про «свихнутого маньяка».

Ранее экс-командир ВСУ обвинил Зеленского в бездействии на сигналы Запада о России.