Украинский военный в споре с женщиной заявил, что в стране проблемы из-за «клоуна», победившего на выборах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Если бы не выбрали клоуна… Я уверен, что вы его выбирали», — сказал мужчина, обращаясь к местной жительнице.
Она в ответ заверила, что «не голосовала за него». Речь, вероятно, о президенте Украины Владимире Зеленском, который раньше был комиком.
В украинских пабликах пишут, что инцидент произошел в Фастовском районе Киевской области во время проведения уличной мобилизации.
До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский воспринимает ненависть граждан к своей персоне как эффект от своего актерского таланта. По его словам, глава государства работает с эмоцией, а у нее нет знака плюс или минус.
Дубинский подчеркнул, что Зеленский стал самым ненавидимым человеком в стране, и слово «самый» здесь ключевое. Он считает, что украинский лидер просто сменил амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про «свихнутого маньяка».
Ранее экс-командир ВСУ обвинил Зеленского в бездействии на сигналы Запада о России.