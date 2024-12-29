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Стало известно отношение Зеленского к ненависти украинцев

Дубинский: Зеленский видит в ненависти народа эффект от своего таланта артиста
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает ненависть граждан к своей персоне как эффект от своего актерского таланта. Такая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») работает с эмоцией, а у нее нет знака плюс или минус. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения. У пересидента (Зеленского — «Газета.Ru») просто сменилось амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка», — говорится в публикации.

Также в публикации сообщается, что комментарии пользователей в соцсетях Зеленского говорят о массовой травле и возмущении людей, к которым обычный политик был бы попросту не готов. Однако, не стоит недооценивать психологию артиста, заключено в посте.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского ненормальным и неадекватным человеком, напомнив, что он давно завершил свой официальный срок полномочий как президент Украины, а потому слушать его заявления опасно.

Ранее Фицо жестко ответил на хамство Зеленского.

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