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Экс-командир ВСУ обвинил Зеленского в бездействии на сигналы Запада о России

Экс-командир ВСУ Шилов: Украина скоро перестанет существовать как государство
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада о действиях России, республика может перестать существовать как государство после окончания конфликта, заявил бывший командир 3 роты 134 батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По мнению Шилова, российская сторона может дойти до Днепра, ведь «государство в Украине перестало существовать, а страна превратилась в концлагерь».

Экс-командир также раскритиковал действия Украины в Курской области. По его словам, туда были стянуты лучшие военные силы и техника ВСУ, которые почти уничтожены. Шилов утверждает, что операция бессмысленна и не имеет политических целей, а также привела к потере территорий на Донбассе.

До этого сообщалось, что украинское командование совершило тактическую ошибку, приняв решение о вторжении на территорию Курской области в августе.

Le Temps со ссылкой на неназванного подполковника ВСУ пишет, что Киев фактически снял с позиций на фронте опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область.

Ранее командование ВСУ отказало солдатам в эвакуации из Великой Новоселки.

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