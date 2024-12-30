Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада о действиях России, республика может перестать существовать как государство после окончания конфликта, заявил бывший командир 3 роты 134 батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По мнению Шилова, российская сторона может дойти до Днепра, ведь «государство в Украине перестало существовать, а страна превратилась в концлагерь».

Экс-командир также раскритиковал действия Украины в Курской области. По его словам, туда были стянуты лучшие военные силы и техника ВСУ, которые почти уничтожены. Шилов утверждает, что операция бессмысленна и не имеет политических целей, а также привела к потере территорий на Донбассе.

До этого сообщалось, что украинское командование совершило тактическую ошибку, приняв решение о вторжении на территорию Курской области в августе.

Le Temps со ссылкой на неназванного подполковника ВСУ пишет, что Киев фактически снял с позиций на фронте опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область.

Ранее командование ВСУ отказало солдатам в эвакуации из Великой Новоселки.