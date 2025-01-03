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Российские ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ

МО РФ: российские ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ
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Министерство обороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки осуществлялись с 14:40 до 16:10 по московскому времени. Два аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области.

До этого стало известно, что в пятницу, 3 января, средства противовоздушной обороны России в течение трех часов отражали атаки украинских беспилотников над территориями двух российских регионов. Дроны ВСУ были сбиты над Белгородской и Воронежской областями.

Также в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение недели сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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