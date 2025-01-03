Российские военные за неделю сбили 559 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Военные также сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 33 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и «Ураган».



Силы Черноморского флота уничтожили 11 безэкипажных катеров.



В общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 651 самолет, 283 вертолета, 39 207 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 208 танков, 1505 боевых машин РСЗО и другой техники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.