ВСУ за три часа атаковали шестью дронами несколько регионов РФ

Минобороны: силы ПВО сбили шесть украинских дронов над двумя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны России в течение трех часов отражали атаки украинских беспилотников над территориями двух российских регионов. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«С 11.40 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в МО.

Там уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской и Воронежской областями.

Тем временем сообщается, что ВСУ с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. В результате один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

А накануне ракетному обстрелу подверглось село Ивановское в Курской области. Один из ударов, в частности, пришелся на здание Дома Культуры. Пострадала сотрудница ДК — она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркивал, что ВСУ ударили исключительно по мирным гражданским объектам населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в Курской области.