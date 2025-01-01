Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ

NYT: взятие ВС РФ Курахово позволит продвигаться к промышленному сердцу Украины
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Успехи российских войск в районе Курахово в Донецкой Народной Республике позволят Вооруженным силам России позволят продвигаться к промышленному сердцу Украины, в наиболее развитые индустриальные районы страны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

«Очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает <...> Это дает ВС РФ возможность продвигаться через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — сообщает газета.

Речь идет, в первую очередь, о городах Запорожье и Днепр, которые обладают как мощной промышленной базой, так и имеют развитую энергетическую инфраструктуру.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что российские войска уничтожили последний крупный оплот ВСУ в Курахово.

Ранее ВС РФ освободили Новотроицкое.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами