Успехи российских войск в районе Курахово в Донецкой Народной Республике позволят Вооруженным силам России позволят продвигаться к промышленному сердцу Украины, в наиболее развитые индустриальные районы страны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

«Очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает <...> Это дает ВС РФ возможность продвигаться через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — сообщает газета.

Речь идет, в первую очередь, о городах Запорожье и Днепр, которые обладают как мощной промышленной базой, так и имеют развитую энергетическую инфраструктуру.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о том, что российские войска уничтожили последний крупный оплот ВСУ в Курахово.

Ранее ВС РФ освободили Новотроицкое.