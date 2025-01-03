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МГТУ и Минобороны планируют заключить мировое соглашение по иску ведомства к вузу

ТАСС: МГТУ и МО намерены заключить мировое соглашение по иску ведомства к вузу
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и министерство обороны активно сотрудничают в разрешении иска на сумму более 38 миллионов рублей. Стороны стремятся достичь мирного соглашения, что позволит избежать судебного разбирательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в качестве третьей стороны в деле выступает военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

Пресс-служба университета уточняет, что иск возник в связи с несвоевременным исполнением обязательств одним из соисполнителей по договору, и обе стороны уже ведут переговоры о возможном мировом соглашении.

3 января стало известно, что Минобороны РФ подало иск к МГТУ имени Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Иск связан с нарушением сроков работ. При этом в 2024 году Минобороны РФ уже взыскало с МГТУ 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту.

Ранее преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен.

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