Минобороны подало иск к «Бауманке»

Министерство обороны РФ подало в суд иск к МГТУ (Московскому государственному техническому университету) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.

Общая сумма иска составляет 38 млн 300 тыс. 416 рублей.

«Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по факту», — говорится в судебных материалах.

Также в качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело будет слушаться в закрытом режиме, при этом претензии МО РФ к вузу не разглашались.

При этом в 2024 году МО РФ уже взыскало с МГТУ 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту.

До этого замглавы НИИ МГТУ имени Баумана Андрея Борзова приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Его также обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление. В действительности студенты в вузе не учились.

Ранее преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен.