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Стала известна причина иска Минобороны к МГТУ имени Баумана

ТАСС: Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана из-за нарушения сроков работ
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Многомиллионный иск Минобороны России к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана связан с нарушением сроков работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По данным Арбитражного суда Москвы, общая сумма иска составляет 38 млн 300 тыс. 416 рублей. Суд принял иск и возбудил производство по факту.

Также в качестве ответчика по делу проходит военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело будет слушаться в закрытом режиме, при этом претензии Минобороны РФ к вузу не разглашались.

При этом в 2024 году Минобороны РФ уже взыскало с МГТУ 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по госконтракту.

В начале декабря сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев 2024 года превысила 19,2 млрд рублей. Минобороны и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту.

Ранее преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен.

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