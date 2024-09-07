«Арест явно избыточен»: доцента «Бауманки» отправили в СИЗО за украинские песни во «ВКонтакте» Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен

63-летнего доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Нестеренко отправили на два месяца в СИЗО по делу о возбуждении вражды из-за песен, которые он добавил себе в соцсети «ВКонтакте». Следствие усмотрело в композициях признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц. По данным «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом), речь идет в том числе о композиции «Запалимо з ранку», а также «Ми ростем» группы Воплі Відоплясова. Адвокат назвал решение об аресте «явно избыточным» и «неуместным».

Насилие в отношении русских

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО доцента кафедры философии МГТУ им. Н. Э. Баумана Александра Нестеренко по уголовному делу о возбуждении вражды или ненависти, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

«Ходатайство следствия об избрании Нестеренко А. Н., подозреваемому по ч. 2 ст. 282 УК РФ (максимальное наказание — шесть лет лишения свободы) меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщили в пресс-службе.

По даннымТАСС, дело в пяти украинских музыкальных композициях, которые 63-летний преподаватель разместил на своей странице «ВКонтакте». По версии следствия, эти песни содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.

Как пишет агентство, Нестеренко — член участковой избирательной комиссий №1423 района Люблино от партии «Яблоко».

Арест за песни

Как сообщил «Газете.Ru» адвокат доцента Оскар Черджиев, Нестеренко отправили в под стражу на два месяца, до 1 ноября. Черджиев намеревается обжаловать меру пресечения в понедельник.

«Мне кажется, в любом случае, это самая суровая мера пресечения вообще, которая может быть применена. Здесь она явно избыточна, неуместна. И я просил, чтобы его освободили, но суд эти аргументы не услышал и отказался даже избирать более мягкую меру пресечения, например, запрет определенных действий», — сказал он.

Адвокат уточнил, что в деле Нестеренко фигурируют три аудиозаписи и две видеозаписи, относящиеся к Украине. По словам Черджиева, его подзащитный не считает себя виновным — он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Защитник подчеркнул, что композиции просто были добавлены в его аудио, видеозаписи.

Преследование Нестеренко

3 сентября силовики пришли с обысками к преподавателю, после чего его забрали на допрос в Следственный комитет, писал портал Msk.1.

5 сентября «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на адвоката преподавателя сообщил о его задержании и предъявлении обвинения. По данным защиты, он опубликовал в соцсетях видео с песней украинской группы Воплі Відоплясова «Ми ростем», видео с украинской песней «Запалимо з ранку», а также еще три аудиозаписи с украинскими песнями.

Как пишет интернет-издание РБК, Нестеренко родился в Москве, учился в Российском университете дружбы народов, а затем получил специальность «прикладная социология» в МГУ.

Согласно данным на сайте МГТУ им. Баумана, Нестеренко — доцент кафедры «Философия», кандидат философских наук, автор книги «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище».