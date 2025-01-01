Всю новогоднюю ночь шла зачистка кураховской промзоны, освобожденной 31 декабря в 16:30. Ою этом заявил командир 5-й бригады 51-й армии Вооруженных сил РФ, сообщило РИА Новости.

«31 декабря в 16:30 в Курахово были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, из которых состоит кураховская промзона. Всю новогоднюю ночь шла зачистка», — привело агентство слова военнослужащего.

Во вторник 31 декабря Минобороны сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе нескольких населенных пунктов ДНР, включая Курахово, противник потерял более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Курахово — это город в западной части ДНР в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска. Это самый большой город в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара дольше всего. Взятие Курахово даст российским войскам возможность продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Ранее в США оценили важность освобождения Курахово силами ВС РФ.