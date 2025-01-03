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Над Брянской областью за ночь уничтожили десять беспилотников

Богомаз: десятый за ночь дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один, десятый по счету, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ночью Богомаз сообщал, что в течение часа над регионом уничтожили девять дронов.

В ночь на 2 января и утром того дня над Брянской областью системы ПВО сбили несколько украинских дронов. Обошлось без последствий.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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