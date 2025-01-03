Над Брянской областью за ночь уничтожили десять беспилотников

Богомаз: десятый за ночь дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один, десятый по счету, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ночью Богомаз сообщал, что в течение часа над регионом уничтожили девять дронов.

В ночь на 2 января и утром того дня над Брянской областью системы ПВО сбили несколько украинских дронов. Обошлось без последствий.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.