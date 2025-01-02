Над Брянской областью сбили два дрона ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения беспилотника никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы города. Богомаз также поблагодарил российские системы ПВО за оперативную работу.

До этого стало известно о еще двух сбитых БПЛА над территорией Брянской области. Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ.